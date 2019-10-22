Наставник игроков ФК "Шахтер" Луиш Каштру пообщался с журналистами перед встречей Лиги Чемпионов в Харькове против загребских динамовцев.

Он рассказал о тактических схемах, сильных качествах соперника, а также готовности Исмаили, Соломона и другом. Слова главного тренера цитирует пресс-служба клуба.

Вчера Дарио Срна в интервью заинтриговал футбольное сообщество, анонсировав громкий трансфер. Можете ли, не называя имени, сказать хотя бы какую линию вы хотите усилить?

Не будем сейчас говорить об этом. Мы собрались здесь, чтобы обсудить завтрашний поединок. Сконцентрированы на предстоящем матче и поговорим о нем, а не о других вопросах.

У "Динамо" 10 встреч с украинскими клубами: 8 поражений, 2 ничьи. Планируете ли продолжить победную серию в обоих матчах?

К любому поединку мы подходим только с желанием победить, не забывая об уважении к сопернику. И понимаем, что с другой стороны команда, которая точно так же хочет выиграть. Честно говоря, для меня приведенная вами статистика совершенно ничего не значит. Самое главное – как настроены мои футболисты, какой футбол мы будем показывать на поле, какие задачи будут выполнять мои ребята и насколько красивой в итоге окажется игра. Понимаю, сейчас мир построен на цифрах, это много обсуждается, но на самом деле совершенно ничего не значит. Действительно важен только предстоящий поединок. Пока это то же самое, что смотреть в пропасть, не зная, что там будет. Завтра все увидим.

Мистер Каштру, вы смотрели матчи "Динамо" (Загреб) не только в Лиге чемпионов, но и в чемпионате Хорватии? Какие выводы сделали?

Да. Лично я видел несколько матчей "Динамо", наш тренерский штаб – около 10. Конечно, не только в Лиге чемпионов, а и в чемпионате. Будет очень сложный поединок с командой, которая имеет определенные шаблонные характеристики. Они повторяют их от матча к матчу, но меняют свою тактическую схему. "Динамо" выступало в формации 5–3–2, 4–3–3, иногда в ходе игры меняли ее на 3–4–3… Некоторые действия являются шаблонными для этого соперника: длинный пас, мяч на нападающего, подключения инсайдов, четверо футболистов у нашей линии обороны, передача в зону. Мы должны быть внимательны. Предстоит опасная игра с противником, который опасен в атаке.

Готов ли Исмаили провести полный матч, учитывая, что он не тренировался в общей группе?

Да, Исмаили готов, в принципе, как и всегда. Он тренировался абсолютно нормально вместе с командой. Все прибывшие в Харьков футболисты готовятся к завтрашнему поединку.

У "Шахтера" есть определенный костяк, но последние встречи показали, что и ближайший резерв выглядит неплохо. Это добавляет вариантов при выборе состава на Лигу чемпионов?

Как я и говорил в самом начале, у каждого клуба всегда есть свой основной стартовый состав. Однако не стоит забывать, что кроме ребят с большим количеством времени на поле много тех, кто трудится в течение недели, стараясь также получить свое игровое время. Я очень доволен своей командой. В последних поединках несколько раз проводил ротацию, все показывали себя очень хорошо. Некоторые пока лишь на начальном этапе карьеры. Тем не менее за этот короткий срок, что я работаю, вижу, как некоторые ребята прогрессируют, во многом прибавили и показывают себя все лучше. Мы стараемся анализировать их работу ежедневно, после каждой тренировки. Конечно, мне все сложнее принимать решение по стартовому составу, но ведь это хорошо. Главное, чтобы игроки прибавляли и показывали качественный, красивый футбол.

Вопрос по Манору Соломону, который не тренировался вчера, но уже работал сегодня. В каком состоянии герой матча в Милане?

Давайте окончательно закроем данный вопрос. Часто после матчей сборных ребятам нужно время для восстановления, а мы должны принимать правильные решения по этим игрокам. Снова повторюсь: не было бы никакого смысла привозить с собой футболиста, который не готов к поединку, тем более Лиги чемпионов. Мы не делаем этого и в других ситуациях, а здесь, в матче с такими требованиями, тем более. Берем тех, кто абсолютно готов сыграть, на все 100%.

Видео: youtube.com/FC Shakhtar Donetsk

Как сообщала "Страна", "Шахтер" и загребское "Динамо" перед встречей набрали равное количество баллов в турнирной таблице группы С.

Напомним, как "горняки" готовились к завтрашней игре. Фоторепортаж. Стартовый свисток на стадионе прозвучит около 20:00.