В полке "Азов" Нацгвардии Украины заявили, что инициатива 40 членов Палаты Представителей США о том, чтобы внести полк в список террористических организаций, является информационной атакой на Украину. Об этом говорится на официальном сайте Азов.

"Руководство полка "Азов" заявляет, что данное обращение является ничем иным, как информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность.

Полк "Азов", как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что приравнивая "Азова" к террористам, 40 членов Палаты Представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте.

Причину же, которая якобы стала толчком к появлению подобных обращений в США, считаем полной чушью, ведь никаких доказательств причастности подразделения "Азов" к террористическим актам в Новой Зеландии никогда не существовали в природе, и являются банальной ложью и клеветой", - говорится в сообщении.

В "Азове" указали, что подобные заявления уже имели место быть в США в 2015-16 годах и это напоминало "произведение пророссийской пропаганды".

Как сообщалось, 40 членов Палаты представителей США подписали обращение к госсекретаря США Майка Помпео с требованием внести полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций. Сейчас Палата представителей США насчитывает 435 членов.

Также мы писали, что в Ужгороде радикалы-националисты избили иностранца и потребовали у него покинуть Украину.