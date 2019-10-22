Озеро Свитязь на Волыни, которое входит в состав Шацкого природного национального парка и считается самым глубоким озером в Украине, мелеет с каждым днем.

"Уровень воды уже меньше нормы на полсотни сантиметров. Такое стремительное обмеление Свитязя экологи связывают с глобальным потеплением и отсутствием осадков", - говорится в сюжете ТСН.

Где раньше была вода, теперь песчаные берега, а в самом озере образовались даже мини-острова. Местные говорят, что наблюдают падение уровня воды буквально с каждым днем.

"Наименьший уровень в этом году. Около 53 сантиметров вода уменьшилась", - говорит директор Шацкого национального природного парка Мария Христецкая.

Главная причина такого состояния Свитязя – это отсутствие в этом году осадков, говорят экологи. Обильных дождей здесь не было ни летом, ни осенью. Вода упала во всех озерах Шацкого поозерья. Мелеет Свитязь уже не впервые. Такое было в семидесятых годах прошлого столетия из-за засухи. Но уже в последующие годы уровень воды в озере вернулся к норме. Правда, такого обмеления, как в этом году, местные не припоминают.

Теперь, говорят специалисты, без помощи человека решить проблему невозможно.

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