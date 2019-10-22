В центре Киева на Подоле с трубы просто в Днепр сбрасывают вещества неизвестного происхождения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Видео с пятном утром снял киевлянин Игорь, когда шел на работу. Все увидел с моста.

"Метров 500 где-то. Такая цветная пленка, как от бензина или мазута. Оно сильно парило", - говорит он.

"Труба выходит из-под набережной в Днепр.

Все идет мутным потоком. Рядом - культурно-художественный центр. Там рассказывают, что сбросы были еще с ночи. Пары было больше. Свою причастность отрицают, как и ресторан-корабль на воде. Там говорят, что отходы вывозит специальный корабль.

Ранее "Страна" рассказывала, что сегодня аэропорт "Борисполь" прекратил обслуживание терминалов и отложил рейсы из-за вредных веществ в атмосфере.

Также мы писали, что мэрия Киева прогнозирует проблемы с воздухом еще неделю.