Во вторник, 22 октября, игроки ФК Шахтер проведут свою третью игру группового этапа Лиги Чемпионов нового сезона.

Подопечные Луиша Каштру сыграют против загребского Динамо. Начало игры на стадионе в Харькове назначено на 20:00.

На игре, как и на других встречах группового этапа Лиги Чемпионов, будет работать система VAR (Video assistant referee) или система видеопомощи арбитрам.

По габаритам она напоминает персональный компьютер (ПК) и размещается практически на поле. Главная часть системы скрыта от обычных пользователей и размещена в подтрибунных помещениях.

Этот монитор используется главным арбитром встречи, который в этот раз будет из Испании.

Фото: Страна

Система видеопомощи арбитрам (англ. Video assistant referee), сокращённо VAR или видеопомощник арбитра - технология в футболе, позволяющая главному арбитру принимать решения с помощью видеоповторов. Официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.

В турнирной таблице группы С Лиги чемпионов "горняки" делят второе место.

Как сообщала "Страна", лучшим игроком 11 тура чемпионата Украины по футболу признали защитника киевского Динамо Виталия Миколенко.

Напомним эмоциональное видео, которое перед решающими встречами с загребским Динамо в Лиге чемпионов показали в Шахтере.