Появились фото системы VAR, которая будет работать на игре Лиги чемпионов Шахтер - Динамо
Во вторник, 22 октября, игроки ФК Шахтер проведут свою третью игру группового этапа Лиги Чемпионов нового сезона.
Подопечные Луиша Каштру сыграют против загребского Динамо. Начало игры на стадионе в Харькове назначено на 20:00.
На игре, как и на других встречах группового этапа Лиги Чемпионов, будет работать система VAR (Video assistant referee) или система видеопомощи арбитрам.
По габаритам она напоминает персональный компьютер (ПК) и размещается практически на поле. Главная часть системы скрыта от обычных пользователей и размещена в подтрибунных помещениях.
Этот монитор используется главным арбитром встречи, который в этот раз будет из Испании.
Фото: Страна
Система видеопомощи арбитрам (англ. Video assistant referee), сокращённо VAR или видеопомощник арбитра - технология в футболе, позволяющая главному арбитру принимать решения с помощью видеоповторов. Официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.
В турнирной таблице группы С Лиги чемпионов "горняки" делят второе место.
Как сообщала "Страна", лучшим игроком 11 тура чемпионата Украины по футболу признали защитника киевского Динамо Виталия Миколенко.
Напомним эмоциональное видео, которое перед решающими встречами с загребским Динамо в Лиге чемпионов показали в Шахтере.