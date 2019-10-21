В Одесской области школьники изнасиловали 12-летнего ученика. Видео
Женщина добивается наказания для школьников, которые изнасиловали ее 12-летнего сына.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Пять месяцев боли, унижения и борьбы за своего ребенка. В Одесской области женщина добивается наказания для обидчиков своего 12-летнего сына. Его изнасиловали, когда он возвращался из школы домой. Пострадавший обвиняет четырех учеников из своего же учебного заведения. Правоохранители начали расследование, но до сих пор - никаких результатов", - говорится в сюжете.
На месте вероятного преступления полиция изъяла использованные презервативы.
Ранее "Страна" рассказывала, как в Одессе 10 мужчин изнасиловали двух девушек-подростков.
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