Офис президента настаивает на том, чтобы все депутаты партии "Слуга народа" в финансовом комитете Верховной Рады прошли детектор лжи. Об этом заявил нардеп от СН Александр Дубинский на своей странице в Facebook.

По его словам, этого требуют некоторые депутаты, которые обратились в ОП, так как считают что члены комитета получили взятку во время голосования о решении уничтожить монополии на деятельность и демонополизации рынка госзакупок.

"Причина - обращение в ОП нескольких депутатов, которым не понравилось голосование челнов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность т.н. «площадок Яценко» + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ / АРМА", - говорится в сообщении.

Сам Дубинский отметил, что готов пройти исследование на детекторе, и считает, что его коллеги по финкомитету также справятся с процедурой

"Я, со своей стороны, готов пройти исследование на детекторе о том, получал ли я деньги за голосование по площадкам оценщиков и прозорро (+ по каким-либо любым другим голосованиями в Раде, внесении проектов и поправок). Уверен, пройдут и мои коллеги по финансовому комитету. Не смотря на то, что это явная демонстрация неуважения к парламенту", - написал он.

Однако он призвал пройти проверку на полиграфе и сотрудников Офиса президента, а также других депутатов, которые являются авторами самых скандальных и сомнительных законопроектов этого созыва, которые вызывают подозрения в возможной коррупции.

Среди них:

1) Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг

№1053-1 от 06.09.2019

Главный Комитет: Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Автор: Леонов Алексей Александрович (IX созыва)

Володина Дарья Артемовна (IX созыва)

2) Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг

№1073 от 29.08.2019

Главный Комитет: Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Автор: Гетманцев Даниил Александрович (IX созыва)

Подласа Роксолана Андреевна (IX созыв)

Фролов Павел Валерьевич (IX созыва)

Безгин Виталий Юрьевич (IX созыва)

3) Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес

№1080 от 29.08.2019

Главный Комитет: Комитет по вопросам правоохранительной деятельности

Автор: Гетманцев Даниил Александрович (IX созыва)

Подласа Роксолана Андреевна (IX созыв)

Безгин Виталий Юрьевич (IX созыва)

Костюк Дмитрий Сергеевич (IX созыв)

Стернийчук Валерий Александрович (IX созыва)

Струневич Вадим Олегович (IX созыва)

Гайду Александр Васильевич (IX созыва)

Шуляк Елена Алексеевна (IX созыва)

4) Проект Закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно управления безопасностью автомобильных дорог

№1061 от 29.08.2019

Главный Комитет: Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры

Автор: Кубраков Александр Николаевич (IX созыва)

5) Проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовой охраны географических указаний

№1065 от 29.08.2019

Главный Комитет: Комитет по вопросам экономического развития

Автор: Підласа Роксолана Андреевна (IX созыва)

Фролов Павел Валерьевич (IX созыва)

Шуляк Елена Алексеевна (IX созыва)

6) Проект Закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий

№1062 от 29.08.2019

Главный Комитет: Комитет по вопросам экономического развития

Автор: Підласа Роксолана Андреевна (IX созыва)

Шуляк Елена Алексеевна (IX созыва)

Безгин Виталий Юрьевич (IX созыва)

Костюк Дмитрий Сергеевич (IX созыв)

Струневич Вадим Олегович (IX созыва)

7) Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости

№2047 от 04.09.2019

Главный Комитет: Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Автор: Фролов Павел Валерьевич (IX созыва)

Подласа Роксолана Андреевна (IX созыв)

Красносельская Анастасия Олеговна (IX созыва)

Устинова Александра Юрьевна (IX созыва)

Верещук Ирина Андреевна (IX созыв)

Герус Андрей Михайлович (IX созыв)

Медяник Вячеслав Анатольевич (IX созыва)

Янченко Галина Игоревна (IX созыва)

Мезенцева Мария Сергеевна (IX созыва)

Железняк Ярослав Иванович (IX созыва)

Винтоняк Елена Васильевна (IX созыва)

Шуляк Елена Алексеевна (IX созыва)

Юрчишин Ярослав Романович (IX созыва)

Фрис Игорь Павлович (IX созыв)

Третьякова Галина Николаевна (IX созыва)

Бондарь Анна Вячеславовна (IX созыва)

Бардина Марина Олеговна (IX созыва)

Гурин Дмитрий Александрович (IX созыва)

Гетманцев Даниил Александрович (IX созыв)

Брагар Евгений Вадимович (IX созыв)

Мовчан Алексей Васильевич (IX созыва)

Кабанов Александр Евгеньевич (IX созыва)

Подгорная Виктория Валентиновна (IX созыва)

Володина Дарья Артемовна (IX созыва)

Монастырский Денис Анатольевич (IX созыва)

Шинкаренко Иван Анатольевич (IX созыва)

Мошенец Елена Владимировна (IX созыва)

Радуцкий Михаил Борисович (IX созыва)

Юраш Святослав Андреевич (IX созыв)

Клочко Андрей Андреевич (IX созыва)

Безуглая Марьяна Владимировна (IX созыва)

8 ) Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционных схем в сфере оценки объектов недвижимости путем діджиталізації расчета налоговой стоимости недвижимости

№ 2047-1 от 13.09.2019

Главный Комитет: Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Автор: Качура Александр Анатольевич (IX созыва)

Зуев Максим Сергеевич (IX созыв)

Кицак Богдан Викторович (IX созыва)

Загоруйко Алина Леонидовна (IX созыв)

Пивоваров Евгений Павлович (IX созыва)

Куницкий Александр Олегович (IX созыва)

Остапенко Анатолий Дмитриевич (IX созыва)

Бабий Роман Вячеславович (IX созыва)

Корявченков Юрий Валерьевич (IX созыва)

Ковалев Алексей Иванович (IX созыва)

Скриншот: Facebook/Александр Дубинский

Ранее сообщалось, что Бужанский из "Слуги народа" зарегистрировал законопроект об отмене люстрации.

Также мы писали, что Кабмин внес в Раду законопроект о легализации казино.