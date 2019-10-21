В ночь на понедельник двух сотрудников Нацполиции госпитализировали из-за укусов собаки, которую натравил на них подозреваемый в Мелитопольском районе Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Как сообщается, в ночь с 20 на 21 октября два инспектора сектора реагирования патрульной полиции выехали на вызов в Мелитопольский район.

После того, как они прибыли на место, хозяин частного дома преднамеренно спустил на них свою собаку. Полицейские доставлены в больницу, 47-летнего хозяина собаки задержали.

По факту преступления было открыто досудебное производство по признакам ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

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