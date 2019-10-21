Аэропорт Борисполь закрывал свои терминалы из-за того, что после обработки полей чем-то амиакосодержащим в воздух выбросили "летучие вредные вещества".

Об этом написал шеф-редактор интернет-издания Thebabel Екатерина Коберник на своей странице в Facebook.

"Там (в аэропорту, - Ред.) работали врачи, людей не выпускали из самолетов, но потом резко все открыли и сказали, что норм. Наш дом в минутах 25 ходьбы от аэропорта (5 езды). Вокруг те самые поля. Никто сюда не приехал, ничего не проверяет. Над селом стоит облако - что это непонятно. Воздух воняет чем-то странным. Вы Чернобылю удивлялись?", - написала она.

Ранее "Страна" рассказывала, что в аэропорту "Борисполь" за медицинской помощью обратились 50 человек.

Также в мэрии Киева сообщили, что проблемы с воздухом продлятся еще неделю.