В аэропорту "Борисполь" произошло ЧП: пассажиров отравили выбросами аммиака. Пострадали десятки человек. А жители близлежащих населенных пунктов говорят о том, что со стороны аэропорта на них идет облако, которое пахнет "чем-то странным".

Это уже вторая нехорошая экологическая новость за день.

Сперва появилась информация о том, что над половиной Украины зависло гигантское облако смога, которому нет равных в Европе. Потом стало известно, что из-за проблем с воздухом закрылся аэропорт "Борисполь".

"Страна" разбиралась, что произошло.

Выброс аммиака в "Борисполе"

Вечером на сайте "Борисполя" появилось сообщение о том, что аэропорт временно закрывается.

"В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности аммиакосодержащими веществами по предварительным оценкам произошло высвобождение летучих вредных веществ", - заявили в аэропорту.

Работу "Борисполя" остановил, пока свои выводы не огласит Госслужба по чрезвычайным ситуациям. При этом пользователи в Facebook сообщали, что на деле не работали только терминалы B и F, а D - функционировал.

В МВД же заявили о том, что закрывался лишь терминал F.

Спустя пару часов пресс-служба аэропорта заявила, что с воздухом уже все в порядке, и "Борисполь" разблокировал свою работу.

Позже в МВД восстановили хронологию событий. Из сообщения ведомства следует, что после звонка спасателям и до закрытия терминала прошло более полутора часов.

"21 октября в 18:20 в ГСЧС поступило сообщение, что в "Борисполе" ощущается резкий запах аммиака.

По состоянию на 20:00 вылет самолетов из аэропорта "F" был приостановлен...

По результатам замеров установлено наличие в воздухе аммиака (без превышения предельно допустимых концентраций).

По состоянию на 20:11 ... работа аэропорта восстановлена".

На данный момент вылеты в аэропорту уже начались.

"Не давали воды три часа". Что говорили пассажиры

Те, кто находился в тот момент в аэропорту рассказывают подробности ЧП. Сотрудники отключили в терминалах вентиляцию, чтобы пары аммиака не просочились в помещение.

Из-за этого в помещениях было нечем дышать. При этом воды бесплатно людям никто не предлагал.

"Мы сидим с детьми без воды, хоть воду дайте людям!", - пишут пассажиры и жалуются, что даже в такие моменты воду в аэропорту продолжают продавать втридорога.

"Прилетели самолетом Мау из Анталии с ребенком в 18:00. На выходе из самолета чувствовался очень сильный запах аммиака. Закрыв нос, перешли к автобусу. Привезли в аэропорт. Начался ад. Воды нет, кондиционеры выключены. Ничего никто не знает. Руководство за 3.5 часа даже не вышло. И не ответили на вопрос что случилось и когда мы заберем свои вещи. Воду детям дали через два часа", - пишет Анна Нечволод.

Многие предполагают, что причиной ЧП была не обработка полей. "Какие поля? Уже весь город знает, что разлили цистерну с аммиаком в аэропорту", - пишет Дарья Иванова.

Также пассажиры сообщали о том, что госпитализировали двух уборщиц самолетов.

Кто пострадал от аммиака

По данным МВД, в больницу попал один сотрудник авиакомпании "Скай Ап".

"С жалобами на ухудшение самочувствия обратилось около 50 человек, медицинский осмотр которых проводится на месте", - дополнили в ведомстве.

Что происходит в окрестностях Борисполя

Жители близлежащих к аэропорту населенных пунктов говорят, что дышать в их дворах нечем.

"Наш дом в минутах 25 ходьбы от аэропорта (5 езды). Вокруг те самые поля. Никто сюда не приехал, ничего не проверяет. Над селом стоит облако — что это непонятно. Воздух воняет чем-то странным. Вы чернобылю удивлялись? Нет слов", - пишет журналистка Екатерина Коберник.

В комментариях Коберник добавила, что это не запах дыма: "У меня во дворе так воняет, что горло першит. И это не дым — у нас в селе никто ничего массово не жег".

Она также опубликовала фото своего дома в непонятной дымке.

Чем чревато отравление аммиаком

Аммиак, если его дозы в атмосфере превышены, опасен при вдыхании. Он поражает глаза и дыхательные пути, вызывает сильный кашель, удушье. Высокие концентрации газа ведут к летальному исходу. Если он попадает на кожу, то будет ожог.

При отравлении аммиаком необходимо промыть глаза и лицо водой, надеть ватно-марлевую повязку, смоченную 5% раствором лимонной кислоты (а лучше противогаз), открытые участки кожи обильно промыть водой.

При попадании аммиака в желудок надо выпить несколько стаканов теплой воды с добавлением одной чайной ложки столового уксуса на стакан воды и вызвать рвоту.