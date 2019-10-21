В аэропорту "Борисполь" около 50 человек обратились за медицинской помощью после выброса в воздух вредных веществ во время обработки полей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что один сотрудник авиакомпании SkyUp даже доставлен в больницу.

"Дополнительно с жалобами на ухудшение самочувствия обратилось около 50 человек, медицинский осмотр которых проводится на месте", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что работа ГП МА "Борисполь" возобновлена.

По данным полиции, 21 октября в 18:20 в ГСЧС поступило сообщение, что в ГП МА "Борисполь" ощущается резкий запах аммиака. По состоянию на 20:00 вылет самолетов из аэропорта был приостановлен.

"Отделением радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС осуществлен забор проб воздуха для установления наличия опасных веществ. По результатам замеров установлено наличие в воздухе аммиака (без превышения предельно допустимых концентраций)", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/МВС України

Напомним, ранее сегодня в мэрии Киева сообщили, что проблемы с воздухом продлятся еще неделю.