В понедельник вечером в международном аэропорту "Борисполь" остановили обслуживание терминалах и отменили часть рейсов из-за загрязнения аммиаком после обработки полей на прилегающей к зданию территории.

"Страна" ведет хронику событий.

23.35 - "Там (в аэропорту, - Ред.) работали врачи, людей не выпускали из самолетов, но потом резко все открыли и сказали, что норм. Наш дом в минутах 25 ходьбы от аэропорта (5 езды). Вокруг те самые поля. Никто сюда не приехал, ничего не проверяет. Над селом стоит облако - что это непонятно. Воздух воняет чем-то странным. Вы Чернобылю удивлялись?", - написала шеф-редактор интернет-издания Thebabel Екатерина Коберник на своей странице в Facebook.

23.05 - В аэропорту "Борисполь" около 50 человек обратились за медицинской помощью после выброса в воздух вредных веществ во время обработки полей.

Сообщается, что один сотрудник авиакомпании SkyUp даже доставлен в больницу.

"Дополнительно с жалобами на ухудшение самочувствия обратилось около 50 человек, медицинский осмотр которых проводится на месте", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что работа ГП МА "Борисполь" возобновлена.

По данным полиции, 21 октября в 18:20 в ГСЧС поступило сообщение, что в ГП МА "Борисполь" ощущается резкий запах аммиака. По состоянию на 20:00 вылет самолетов из аэропорта был приостановлен.

"Отделением радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС осуществлен забор проб воздуха для установления наличия опасных веществ. По результатам замеров установлено наличие в воздухе аммиака (без превышения предельно допустимых концентраций)", - говорится в сообщении.

22.14 - Аэропорт Борисполь под Киевом возобновил свою работу после остановки из-за выброса вредных веществ с содержанием аммиака - спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) говорят, что качество воздуха соответствует допустимым нормам.

Об этом говорится на странице аэропорта в соцсети Facebook.

"По результатам выводов специалистов ГосЧС в аэропорту Борисполь сообщаем, что качество воздуха соответствует допустимым нормам. Деятельность аэропорта возобновлена. Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме", - заявили в пресс-службе.

21.35 - В зоне деятельности аэропорта "Борисполь" произошел выброс летучих вредных веществ из-за проводящейся неподалеку обработки полей амиакосодержащими веществами. Такие выводы сделала комиссия ГСЧС.

Обслуживание терминалов было временно приостановлено, но вскоре возобновлено. Сейчас аэропорт Борисполь работает в штатном режиме.

21.12 - "В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности аммиаксодержащими веществами, по предварительным оценкам, произошло высвобождение летучих вредных веществ. В настоящее время в аэропорту "Борисполь" работает комиссия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. До получения выводов по результатам ее работы обслуживание в терминалах аэропорта приостановлено", - говорится в сообщении на сайте аэропорта.

Обновленная информация ожидается в ближайшее время, необходимо следить за расписанием на онлайн табло аэропорта.

Согласно информации на онлайн табло, в настоящее время задерживаются девять внутренних и международных рейсов.