Под Киевом бензовоз перевернулся и влетел в здание сельского совета. Видео
В Вите Почтовой бетоновоз врезался в здание сельсовета.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что водителя грузовика зажало в кабине, и спасатели более часа доставали его оттуда.
"В результате аварии мужчину госпитализировали с травмой ноги. По словам полицейских, полузаполненный "Камаз" ехал вниз по улице. В этот момент со стоянки супермаркета выезжал джип, который и подрезал грузовик", - говорится в сюжете.
Водитель внедорожника свою вину признал. "Все живы, а железо починим. Хороший закон, посмотри дважды", - сказал водитель джипа.
Ранее "Страна" сообщала, как на трассе под Винницей столкнулись бензовоз, легковушка и микроавтобус.
Еще мы писали, что в Ивано-Франковской области перевернулся бензовоз с 38 тоннами топлива.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!