В Вите Почтовой бетоновоз врезался в здание сельсовета.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что водителя грузовика зажало в кабине, и спасатели более часа доставали его оттуда.

"В результате аварии мужчину госпитализировали с травмой ноги. По словам полицейских, полузаполненный "Камаз" ехал вниз по улице. В этот момент со стоянки супермаркета выезжал джип, который и подрезал грузовик", - говорится в сюжете.

Водитель внедорожника свою вину признал. "Все живы, а железо починим. Хороший закон, посмотри дважды", - сказал водитель джипа.

Ранее "Страна" сообщала, как на трассе под Винницей столкнулись бензовоз, легковушка и микроавтобус.

Еще мы писали, что в Ивано-Франковской области перевернулся бензовоз с 38 тоннами топлива.