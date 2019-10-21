На Филиппинах проходит конкурс "Мисс Земля-2019", на котором отдельно от Украины и России участвует конкурсантка, которая представляет Крым.

От полуострова на конкурс отправилась 31-летняя Анастасия Лебедюк, проживающая в Севастополе.

Украину в этом году представляет 20-летняя обладательница титула "Мисс Украина Земля 2019" Диана Шабас.

Россия представлена на конкурсе 18-летнеей жительницей Читы Анной Башкеевой.

Фото: instagram.com

За звание "Мисс Земля-2019" будут бороться 82 девшки. Корону победительнице передаст "Мисс Земля-2018" Нгуен Фыонг Кхань из Вьетнама.

Соревнование "Мисс Земля" входит в топ-4 самых известных и уважаемых конкурсов красоты после "Мисс мира", "Мисс Вселенная", Miss International. Конкурс "Мисс Земля" проходит под патронажем Организации Объединенных Наций. Основной темой конкурса является экология и любовь к природе.

Ранее сообщалось, что победительница конкурса "Мисс Украина 2019" отправится в Лондон покорять мир.

Также мы писали, что "Мисс Украина 2019" вышивает иконы и говорит о натуральной красоте.