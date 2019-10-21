Новые подробности загадочной смерти под Киевом. Задержанные признались в похищении, но не в убийстве женщины. Видео
Подозреваемые в жестоком убийстве женщины мужчины проведут два месяца под стражей.
Такую меру пресечения суд избрал экс-мужу и его подельнику, которых подозревают в жестоком убийстве женщины, передает ТСН.
"Они ее похитили, чтобы получить деньги и машину и даже сознались в этом, но оба в один голос утверждают, что девушку не убивали", - рассказывается в сюжете.
Как выяснили следователи, девушку убили с особенной жестокостью - били битой и лопатой.
Бывший муж женщины говорит, что к похищению причастен, но сидел в машине.
"Похитили, чтобы поговорить, о ее долге, Олегу (соучастнику, - Ред.), не мне. Я не имел никакого интереса", - говорит в суде бывший муж убитой.
Правда соседи говорят в том, что экс-муж мог совершить убийство: "Он жестоко избивал ее, постоянно".
Напомним, в Киеве были задержаны подозреваемые в убийстве 44-летней женщины, которая исчезла 15 октября, а позже была найдена мертвой в лесопосадке. Задержанными оказались ее бывший муж и его приятель.
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