Подозреваемые в жестоком убийстве женщины мужчины проведут два месяца под стражей.

Такую меру пресечения суд избрал экс-мужу и его подельнику, которых подозревают в жестоком убийстве женщины, передает ТСН.

"Они ее похитили, чтобы получить деньги и машину и даже сознались в этом, но оба в один голос утверждают, что девушку не убивали", - рассказывается в сюжете.

Как выяснили следователи, девушку убили с особенной жестокостью - били битой и лопатой.

Бывший муж женщины говорит, что к похищению причастен, но сидел в машине.

"Похитили, чтобы поговорить, о ее долге, Олегу (соучастнику, - Ред.), не мне. Я не имел никакого интереса", - говорит в суде бывший муж убитой.

Правда соседи говорят в том, что экс-муж мог совершить убийство: "Он жестоко избивал ее, постоянно".

Напомним, в Киеве были задержаны подозреваемые в убийстве 44-летней женщины, которая исчезла 15 октября, а позже была найдена мертвой в лесопосадке. Задержанными оказались ее бывший муж и его приятель.

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