Аэропорт Борисполь под Киевом возобновил свою работу после остановки из-за выброса вредных веществ с содержанием аммиака - спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) говорят, что качество воздуха соответствует допустимым нормам.

Об этом говорится на странице аэропорта в соцсети Facebook.

"По результатам выводов специалистов ГосЧС в аэропорту Борисполь сообщаем, что качество воздуха соответствует допустимым нормам. Деятельность аэропорта возобновлена. Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме", - заявили в пресс-службе.

Фото: facebook.com/airportboryspil

Данные онлайн-табло аэропорта также свидетельствуют, что началась посадка на всех задержанных рейсах.

Фото: kbp.aero

Отметим, из-за приостановки аэропорта произошли задержки с отправлениями, пассажиры в комментариях жалуются на неудобства.

Также очевидцы на странице аэропорта сообщают, что двух сотрудниц аэропорта забрала "скорая".

Спасатели выяснили, что в зоне деятельности аэропорта "Борисполь" произошел выброс летучих вредных веществ из-за проводящейся неподалеку обработки полей амиакосодержащими веществами. Такие выводы сделала комиссия ГСЧС.

Напомним, что аэропорт "Борисполь" прекратил обслуживание терминалов и отложил рейсы из-за вредных веществ в атмосфере.

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