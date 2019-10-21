Аэропорт Борисполь возобновил работу после загрязнения аммиаком
Аэропорт Борисполь под Киевом возобновил свою работу после остановки из-за выброса вредных веществ с содержанием аммиака - спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) говорят, что качество воздуха соответствует допустимым нормам.
Об этом говорится на странице аэропорта в соцсети Facebook.
"По результатам выводов специалистов ГосЧС в аэропорту Борисполь сообщаем, что качество воздуха соответствует допустимым нормам. Деятельность аэропорта возобновлена. Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме", - заявили в пресс-службе.
Фото: facebook.com/airportboryspil
Данные онлайн-табло аэропорта также свидетельствуют, что началась посадка на всех задержанных рейсах.
Фото: kbp.aero
Отметим, из-за приостановки аэропорта произошли задержки с отправлениями, пассажиры в комментариях жалуются на неудобства.
Также очевидцы на странице аэропорта сообщают, что двух сотрудниц аэропорта забрала "скорая".
Спасатели выяснили, что в зоне деятельности аэропорта "Борисполь" произошел выброс летучих вредных веществ из-за проводящейся неподалеку обработки полей амиакосодержащими веществами. Такие выводы сделала комиссия ГСЧС.
Напомним, что аэропорт "Борисполь" прекратил обслуживание терминалов и отложил рейсы из-за вредных веществ в атмосфере.
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