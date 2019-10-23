Полиция за одни сутки смогла спасти двоих детей в Днепропетровской и Киевской областях. Об этом сообщила пресс-офицер Нацполиции Марьяна Рева в среду, 23 октября.

Сегодня полицейские Днепропетровской и Киевской областей продемонстрировали слаженную профессиональную работу: разыскали 2-летнего мальчика, который исчез из дома, и вернули родителям похищенного трехмесячного младенца.

По ее словам, вчера, 22 октября, полиция Днепропетровской области получила сообщение о пропаже двухлетнего мальчика. В поисках участвовало большое количество людей, в том числе полиция и Нацгвардия.

"Ребенка искали в течение 10 часов и в итоге утром нашли. Скорее всего мальчик упал во впадину и не смог выбраться", - рассказала Рева.

Второе преступление произошло в Киевской области в селе Коцюбинское. Мать дала подержать своего трехмесячного ребенка незнакомой женщине, однако та его схватила и скрылась вместе с ним на автомобиле. Поиском ребенка занимались все наряды, которые провели масштабную поисковую операцию.

"Благодаря камерам "Безопасная столица" удалось в Киеве остановить авто, на котором похитительницы с ребенком уехали с места происшествия. Водитель рассказал следователям, что действительно к нему в авто селя женщина с ребенком и он отвез ее до другого населенного пункта, а именно до города Вишневое", - сообщила пресс-офицер.

По ее словам, полиция смогла найти похитительницу и разыскать трехмесячного младенца. Ребенок находится в хорошем состоянии.

Видео: Facebook/Національна поліція України

Ранее сообщалось, что под Киевом украли 3-месячного ребенка, объявлен план "Перехват".

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