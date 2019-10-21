Водитель такси "Uklon" в Киеве сбил дочь президента Федерации фехтования Украины Вадима Гутцайта.

Об этом сам Гутцайт сообщил на своей странице в Facebook.

"Мою дочь сегодня утром, на пешеходном тротуаре сбила машина! Голубой Hyundai accent. Такси УКЛОН. Водитель мчался на огромной скорости, вылетел на тротуар и сбил ребёнка! И уехал", - написал Гутцайт.

Он добавил, что с его дочкой все в порядке. "Проходим обследование в больнице", - добавил Гутцайт. Он уточнил, что человека, сбившего его дочь, поймали.



Фото: Facebook/Патрульна поліція Києва

"Друзья, всем спасибо большое за участие и желание помочь! Спасибо большое патрульной полиции города Киева Юрию Зозуле за профессиональную работу", - написал Гутцайт.



Скриншот: Facebook/Vadim Gytzait

Гутцайт является президентом Федерации фехтования Украины.Он также значится среди золотых медалистов в области фехтования (командная шабля) на сайте Национального олимпийского комитета Украины.



Скриншот: Facebook/Патрульна поліція Києва

Ранее сообщалось, что В Хмельницом гражданин Турции устроил ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка.

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