В зоне деятельности аэропорта "Борисполь" произошел выброс летучих вредных веществ из-за проводящейся неподалеку обработки полей амиакосодержащими веществами. Такие выводы сделала комиссия ГСЧС.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба аэропорта.

Обслуживание терминалов было временно приостановлено, но вскоре возобновлено. Сейчас, по данным пресс-службы, аэропорт Борисполь работает в штатном режиме.

Фото: facebook.com/airportboryspil

Данные онлайн-табло аэропорта также свидетельствуют, что началась посадка на всех задержанных рейсах.

Фото: kbp.aero

Напомним, что аэропорт "Борисполь" прекратил обслуживание терминалов и отложил рейсы из-за вредных веществ в атмосфере.

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