Спасатели выяснили, как в аэропорт "Борисполь" занесло выбросы азотных удобрений
В зоне деятельности аэропорта "Борисполь" произошел выброс летучих вредных веществ из-за проводящейся неподалеку обработки полей амиакосодержащими веществами. Такие выводы сделала комиссия ГСЧС.
Об этом сообщила в Facebook пресс-служба аэропорта.
Обслуживание терминалов было временно приостановлено, но вскоре возобновлено. Сейчас, по данным пресс-службы, аэропорт Борисполь работает в штатном режиме.
Фото: facebook.com/airportboryspil
Данные онлайн-табло аэропорта также свидетельствуют, что началась посадка на всех задержанных рейсах.
Фото: kbp.aero
Напомним, что аэропорт "Борисполь" прекратил обслуживание терминалов и отложил рейсы из-за вредных веществ в атмосфере.
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