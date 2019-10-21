В Зимбабве из-за сильной засухи погибли десятки африканских слонов
В результате сильной засухи в Зимбабве погибли как минимум 55 слонов. Об этом пишет ВВС.
"В Зимбабве по меньшей мере 55 слонов погибли от голода вследствие сильной засухи, которая уже 2 месяца длится в Национальном парке Гванге", - говорится в сообщение.
Отмечается, что из-за засухи в Зимбабве значительно снизились площадки посевов, а большая часть урожая погибла.
Помимо этого, в данный момент почти около трети населения этой африканской страны испытывает дефицит еды. Кроме того, на эту ситуацию влияет и экономический кризис, который охватил Зимбабве.
Ранее сообщалось, что в Крыму из-за аномальной засухи объявили режим чрезвычайной ситуации.
Также мы писали, что урожай пшеницы в Европе упадет на 200 тыс тонн из-за засухи.
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