В результате сильной засухи в Зимбабве погибли как минимум 55 слонов. Об этом пишет ВВС.

"В Зимбабве по меньшей мере 55 слонов погибли от голода вследствие сильной засухи, которая уже 2 месяца длится в Национальном парке Гванге", - говорится в сообщение.

Отмечается, что из-за засухи в Зимбабве значительно снизились площадки посевов, а большая часть урожая погибла.

Помимо этого, в данный момент почти около трети населения этой африканской страны испытывает дефицит еды. Кроме того, на эту ситуацию влияет и экономический кризис, который охватил Зимбабве.

Ранее сообщалось, что в Крыму из-за аномальной засухи объявили режим чрезвычайной ситуации.

Также мы писали, что урожай пшеницы в Европе упадет на 200 тыс тонн из-за засухи.