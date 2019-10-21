Президент Владимир Зеленский подписал закон №1056-1 о борьбе с рейдерством. Соответствующие данные опубликованы на сайте Верховной Рады в понедельник, 21 октября.

Согласно документу, упраздняется деятельность аккредитованных госрегистраторов. Это связано с тем, "значительное их количество принимало активное участие в сомнительных или и откровенно преступных регистрационных действиях".

Также вводится обязательное нотариальное удостоверение договоров об отчуждении корпоративных прав, а нотариальное действие и государственная регистрация прав будут осуществляться одновременно.

В частности, закон вносит изменения в статью 166 Кодекса об административных правонарушения. Сумма штрафа должностному лицу за несоблюдение сроков регистрации предприятия или организации вырастет с 200-400 необлагаемых минимумов доходов граждан (нмдг) (3400-6800 грн.) до 400-600 нмдг (6800-10200 грн.) За повторное нарушение в течение года предусмотрено от 500 до 1000 нмдг (было от 300 до 500 нмдг), то есть 8500-17000 грн. (было 5100-8500 грн.).

Законом также предусмотрено повышение ответственности за нарушение регистрационных процедур.

Напомним, что верующие УПЦ на Волыни призвали Зеленского защитить их права.

При этом Конституционный суд отказался оценивать закон о "церковном рейдерстве".