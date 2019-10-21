В Херсонской области задержали отца сотрудника полиции с наркотиками на миллион гривен. Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции региона.

В Нижнесерогозском районе 56-летний отец и его 26-летний сын выращивали на приусадебном участке конополю. Элитные семена заказывали через интернет по 290 гривен. Как выяснили оперативники, сын мужчины - действующий полицейский.

Во время обыска у мужчин нашли 22 кг каннабиса элитных сортов, 9 кустов конопли от 2 до 4 метров.

Кроме того, на территории домовладения были найдены специально оборудованные помещения, в которых сушилась конопля. Для выращивания конопли использовались специальные удобрения и капельное орошение.

Фото: hr.npu.gov.ua

По словам хозяина дома, он лично выращивал коноплю, а его сын отношения к этому не имеет и уже давно с ним не живет.

Отец полицейского задержан. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.309 УК. Назначено служебное расследование.

Ранее сообщалось, что сторонники легализации марихуаны начнут "Конопляный марш свободы" от Кабинета министров в Киеве.

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