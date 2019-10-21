В воскресенье, 20 октября, вступил в силу Закон "О внесении изменения в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан", пишет Лига.

Документ предусматривает, что безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан тянет наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 гривен). До этого штраф представлял 8 необложенных налогом минимумов доходов граждан (136 грн), то есть рост составил 6,5 раза.

Документ направлен на уменьшение случаев безосновательного отказа в льготной перевозке граждан, возобновление социальной справедливости и снижение напряжения в обществе.

Напомним, что в Раде поддержали увеличение штарфв за безосновательный отказ в проезде льготникам.

Также мы писали о том, что в Украине запускают систему тотальной проверки граждан, получающих помощь из бюджета.