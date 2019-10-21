Аэропорт "Борисполь" прекратил обслуживание терминалов и отложил рейсы из-за вредных веществ в атмосфере
Международный аэропорт "Борисполь" приостановил обслуживание в терминалах после того как стало известно о появлении вредных летучих веществ из-за обработки полей на прилегающей территории.
Об этом говорится в сообщении на сайте аэропорта.
"В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности аммиаксодержащими веществами, по предварительным оценкам, произошло высвобождение летучих вредных веществ. В настоящее время в аэропорту "Борисполь" работает комиссия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. До получения выводов по результатам ее работы обслуживание в терминалах аэропорта приостановлено", - сказано в сообщении. Отмечается, что обновленная информация ожидается в ближайшее время, необходимо следить за расписанием на онлайн табло аэропорта.
Согласно информации на онлайн табло, в настоящее время задерживаются как внутренние, так и международные рейсы.
Фото: kbp.aero
Напомним, что сегодня из-за тумана в киевских аэропортах задерживаются прилет и вылет самолетов.
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