В понедельник, 21 октября, в Украине был введен в действие Кодекс по вопросам банкротства, который был принят 18 октября 2018 года. Об этом сообщает Юрлига.

Как сообщалось, Кодекс опубликовали 20 апреля 2019 года. Он состоит из 4 книг: общая часть; арбитражный управляющий; банкротство юридических лиц; восстановление платежеспособности физического лица.

Таким образом, вводится институт банкротства физического лица. Минюст уже установил форму декларации для физлица-банкрота.

Напомним, в повестку дня ВР был включен законопроект о перенесении даты введения в действие Кодекса, однако у депутатов так и не дошли до него руки.

Ранее сообщалось, что нардепы внесли изменения в Таможенный кодекс и определились, что такое контрафактные и пиратские товары.

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