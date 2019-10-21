Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования рекомендовал Кабмину рассмотреть возможность введения новых налогов и сборов.

Поступления от них депутаты планируют потратить на лечение пациентов с редкими заболеваниями (иными словами – орфанными, то есть частота которых не превышает пяти случаев на 10 тыс. человек). А денег в бюджете не хватает, говорится на сайте парламента.

Сами налоги народные избранники планируют взимать с вредных продуктов (подразумеваются табачные изделия и сладкие газированные напитки с повышенным содержанием сахара) и рекламы лекарственных средств. Это, по задумке депутатов, позволило бы снизить негативное влияние самолечения и объемы потребления этих самых продуктов.

Также в комитете рекомендовали правительству ввести новую бюджетную программу поддержки людей с орфанными заболеваниями, а в последующие годы посоветовали предусмотреть 100% финансирование потребностей людей с такими болезнями. Вероятно, таким образом в парламенте отреагировали на просьбу около ста представителей медицинских организаций к президенту обеспечить лечение орфанных пациентов.

Ранее "Страна" разбиралась, как украинцев могут оставить без субсидий, пенсий и льгот по новому закону о верификации.

Также читайте о том, что в Украине анонсировали отмену НДС на внутренние авиарейсы.