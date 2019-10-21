Президент Франции Эммануэль Макрон, который говорит о скором проведении саммита Нормандского формата, позвонил президенту России Владимиру Путину, и провел телефонные переговоры об Украине и Сирии, сообщил официальный сайт Кремля.

Президенты подробно обсудили обстановку на северо-востоке Сирии и подчеркнули необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность этого государства.



"Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых Россией усилиях по стабилизации ситуации в регионе, включая содействие установлению контактов между заинтересованными сторонами и обеспечению интересов всех этноконфессиональных групп", - говорится в сообщении пресс-службы президента России.

Отмечена важность начала межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета, который будет созван в конце октября в Женеве под эгидой ООН.

Путин и Макрон также обменялись мнениями по ситуации в Украине и подчеркнули безальтернативность выполнения Минских соглашений для разрешения кризиса.

"От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" и в Контактной группе. Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", - говорится в сообщении Кремля.

Российский лидер также подчеркнул, что очередной саммит в нормандском формате может состояться при его тщательной подготовке. Это позволит выработать новые шаги в рамках выполнения Минских соглашений, заключили в Кремле.

Отметим, что ранее примерно тоже самое (все почти слово в слово) Путин сказал и в разговоре с Меркель.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кремле не видят особого продвижения в подготовке саммита Нормандского формата, а также о том, что понимания по срокам проведения саммита "нормандской четверки" пока нет.