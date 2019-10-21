Торги на межбанковском валютном рынке в понедельник, 21 октября, открылись на уровне 25,07-25,15 грн./$. Затем котировки демонстрировали снижение до уровня 24,915-24,94 к окончанию торгов. Об этом рассказал директор казначейства "Банка Кредит Днепр" Олег Куринной, передает UBR.ua.

Как сообщается, справочный курс по состоянию на 12 часов составил 25,0138 грн./$. Официальный курс на завтра установлен на уровне 24, 9752 грн./$, что на 6 копеек ниже сегодняшнего курса.

"Объем свободной ликвидности вырос на 0,2 млрд. грн. и составил 119,6 млрд. грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 8,8 млрд. грн. и составили 57,1 млрд. грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 9 млрд. грн. и составил 62,5 млрд. грн.", — рассказал UBR.ua Куринной.

В то же время наличный рынок открылся сегодня котировками 24,90-24,95 грн./$, к середине дня диапазон сократился до 24,90-24,94 грн./$.

"Ход сегодняшний торгов, прошедший при преимущественном преобладании валютного предложения над спросом с поступательным откатом котировок ниже индикатора 25, проиллюстрировал кратковременность пятничного курсового переполоха. Дополнительными стабилизирующими факторами стали анонс размещений на завтрашнем аукционе Минфина трехлетних ОВГЗ на 2 млрд. грн. и снижение котировок наличного рынка в четкой корреляции с межбанком", — добавил Куринной.

Как считают банкиры, завтра, 22 октября, торги на межбанке будут проходить в диапазоне 24,90-25,00 грн./$.

Ранее сообщалось, что курс гривни на межбанке Украины в четверг упал к доллару на 12 копеек.

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