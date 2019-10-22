"Страна" выяснила новые детали увольнения начальника управления Госохраны Алексея Оцерклевича.

Указ о снятии его с должности был опубликован 16 октября. Но готовилась отставка еще в сентябре, о чем уже тогда рассказывала "Страна".

Оцерклевич - бывший "киборг", воевавший в Донецком аэропорту и ставший знаменитым после рукопожатия с полевым командиром сепаратистов Мотороллой (подробнее об этой и других историях, связанных с Оцерклевичем можно прочитать здесь).

Никакого отношения к охране первых лиц он раньше не имел, а на должность попал благодаря протекции своего давнего знакомого Андрея Богдана и "боевому" бэкграунду, который подкупил Зеленского.

В итоге отставка "Купола" (позывной Оцерклевича в АТО) произошла через пять месяцев после назначения.

По данным "Страны", за это небольшое время бывший шеф УГО успел совершить ряд серьезных промахов, которые и привели к его падению.

Три причины отставки

Основных претензий к работе "Купола" было три.

Во-первых, непрофессионализм. По данным офицеров, которые служили с Оцерклевичем, шеф УГО не знал ни одного нормативного документа и не проштудировал даже закон об охране органов государственной власти.

Кроме того, всех раздражала его манера общения.

"Общается с матами, бестактный, необразованный. За 4 месяца так и не понял, что в УГО солдат нет, всегда и везде кричал "солдата никогда не дам в обиду", - рассказывает собеседник "Страны" в охранном ведомстве.

Во-вторых, новый начальник начал выстраивать под себя коррупционные схемы и зарабатывать на откатах, говорят в Управлении.

По словам источника "Страны", Оцерклевич сделал внештатным сотрудником УГО гражданина Германии, который с 2015 года имеет вид на жительство в Украине - его зовут Александр Шейбель.

"Он уроженец Донецкой области, активно общается как с представителями "ДНР-ЛНР". За два месяца пребывания в должности внештатного советника Оцерклевича постоянно находился у него в кабинете, давал советы, решал кадровые назначения и пытался влиять на все процессы в УГО", - заявил наш собеседник.

По его данным, Шейбель и Оцерклевич взяли под контроль поставку запчастей, бензина, ремонт автомобилей УГО на других СТО. Именно Шейбель выезжал и проводил переговоры с директорами и собственниками предприятий.

Эту информацию недовольные офицеры передавали в СБУ на Банковую.

В-третьих, проблемой стала поездка Оцерклевича в США перед визитом в Нью-Йорк Владимира Зеленского.

По информации "Страны", "Купол" неожиданно для всех уехал из Нью-Йорка в Вашингтон, где посетил офис американской Secret Service - американской спецслужбы, которая, помимо прочего, отвечает и за охрану руководства США.

"Из Киева его сопровождал сотрудник посольства США в Украине Александр Лозенко. С ним он и отправился в Вашингтон. Посольство (Украины в США - Ред.) этой встречей не занималось вообще и было в шоке от нарушения всех дипломатических стандартов. С ним на встрече не было ни нашего дипломата, ни офицера по безопасности, как в такой ситуации положено", - сообщает офицер Управления в беседе с журналистом "Страны".

По его словам, такой формат встречи вызвал подозрения у украинских спецслужб, что в процессе общения могла быть осуществлена вербовка Оцерклевича с целью получения информации о президенте и его окружении, а также гостях Банковой.

Два звания и одно увольнение

Несмотря на все эти сомнительные истории, "Купола" уволили относительно мягко - без скандала, да еще и наградив генеральским званием. Что вызвало немалое возмущение в военной среде.

Оцерклевич с июня до октября 2019 года прошел путь от подполковника до генерал-майора.

"Это первое генеральское звание за время президентства Зеленского и вызвало очень негативную реакцию в офицерских кругах, так как есть более достойные люди, которые ждали указы и на День независимости, и на 14 октября. Если же у него были заслуги, за которые давались погоны - то почему его сняли с должности?", - сказал "Стране" источник в одной из силовых структур.

В тоже время, наш собеседник в УГО говорит, что к этим решениям причастен глава Офиса президента Андрей Богдан, который давно протежировал "Купола", а потому и захотел для него "моральной компенсации" после увольнения.

"Именно Богдан настоял на присвоении звания "генерал-майор" и президент подписал", - рассказал "Стране" источник в УГО.

По его словам, теперь глава Офиса президента продвигает своих людей в заместители новому шефу ведомства - Сергею Рудю.

Какие еще причины "подкосили" Оцерклевича

Претензии к бывшему шефу Госохраны, опубликованные выше, накладывались на другие резоны, о которых "Страна" рассказывала раньше.

Главным образом сыграла роль информация "Страны" о двух судимостях Оцерклевича, о которых мы рассказывали еще в июле. Из-за чего одно время даже возникли проблемы с его допуском к гостайне.

Напомним, что начальник Госохраны был судим дважды, причем по одинаковой статье - 424-й (часть вторая): "использование неуставных методов влияния на подчиненных военнослужащим".

Первый раз это произошло в 2009 году. Тогда военный суд Киевского гарнизона присудил ему полтора года служебных ограничений и штраф на 15% денежного довольствия. За какое преступление - данных нет.

Вторая судимость по той же статье была уже в 2011 году: Оцерклевич заставил солдата бегать с гирей по плацу, тот уронил ее и сломал себе ногу. Тогда Козелецкий райсуд Черниговской области дал Оцерклевичу четыре года - но без лишения свободы. Офицер отделался двухлетным испытательным сроком.