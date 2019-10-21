В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского опровергли слухи о загрязнении атмосферы в небе над Украиной угарным газом.

Уровень концентрации оксида углерода остается на своем нормальном уровне. Об этом сообщает пресс-служба обсерватории.

"В понедельник в соцсетях распространилась информация о высоком уровне загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода в городах над всей территорией Украины: от Киева до Харькова, от Винницы до Мариуполя.

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, как главная организация по вопросам методического руководства сетью наблюдений за химическим загрязнением окружающей среды сообщает, что по данным наблюдений сети гидрометеорологических организаций концентрации оксида углерода в последние дни оставались в своих обычных параметрах", - говорится в опубликованном сообщении.

В частности, в Киеве максимальные разовые концентрации оксида углерода на стационарных постах колебались в пределах 0,4-1,0 ПДК (предельно допустимая концентрация), в Виннице – 0,3-0,4 ПДК, в Харькове – 0,3-0,8 ПДК, в Кропивницкому – 0,6 ПДК.

Концентрации оксида углерода, которые бы характеризовались как высокие на сети мониторинга гидрометслужбы не зарегистрированы.

Осенние погодные условия – туманы, наличие приземных инверсий, когда при земле образуется задерживающий слой воздуха, могут способствовать накоплению загрязняющих веществ. Но по данным наблюдений в эти дни высоких уровней загрязнения оксидом углерода не зафиксировано.

Как сообщала "Страна", через неделю в Украине начнется похолодание. В начале ноября синоптики обещают мороз и ночью, и днем, а в Киеве может пойти снег.

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