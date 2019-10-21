Летящий лист, дороги и заросшие избушки. В сети появились осенние фото из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
В Чернобыльской зоне отчуждения показали умиротворяющие осенние пейзажи. Фотографиями поделились сотрудники Чернобыльского радиационно-экологичного биосферного заповедника на своей странице в Facebook.
"Осенние пейзажи из разных уголков Заповедника", - говорится в сообщении, которое сопровождает фотографии. Заповедник также приволдит строчки Евгения Плужника:
"Падає з дерев пожовкле листя,
День уже в обіди догорів,—
Кажуть, що вночі на передмістя
Осінь приблукала з хуторів".
Фото: facebook.com
На снимках зепечатлена чудесная осень и заметно, как постепенно разрушаются дома, в которых уже давно не живут люди.
Напомним, что в заповеднике зоны отчуждения Чернобыльской АЭС начали эксперименты с редкими растениями.
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