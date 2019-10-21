В Чернобыльской зоне отчуждения показали умиротворяющие осенние пейзажи. Фотографиями поделились сотрудники Чернобыльского радиационно-экологичного биосферного заповедника на своей странице в Facebook.

"Осенние пейзажи из разных уголков Заповедника", - говорится в сообщении, которое сопровождает фотографии. Заповедник также приволдит строчки Евгения Плужника:

"Падає з дерев пожовкле листя,

День уже в обіди догорів,—

Кажуть, що вночі на передмістя

Осінь приблукала з хуторів".

Фото: facebook.com

На снимках зепечатлена чудесная осень и заметно, как постепенно разрушаются дома, в которых уже давно не живут люди.

Напомним, что в заповеднике зоны отчуждения Чернобыльской АЭС начали эксперименты с редкими растениями.

Также мы писали о том, что в заповеднике у Чернобыльской АЭС показали, как олень пасется вместе с лошадями Пржевальского.