В последние дни в соцсетях активно обсуждают сообщения о повышении уровня угарного газа в воздухе над Украиной.

Специалисты-экологи рассказали "Стране" так и ли это на самом деле и что могло к этому привести.

Экоактивист Евгения Резникова говорит, что показатели завышенного уровня угарного газа, которые вчера активно распространяли в сети Facebook не факт, что корректные.

"Нужно понимать кто, где и на каком оборудовании делал эти замеры. Недавно в Италии началось извержение вулкана "Этна", который во время извержения выделает угарный газ. Этот угарный газ ветром могло принести к нам. Если говорить о завышенном уровне СО, то это комплексная проблема. Количественные показатели говорят, что при сжигании одной тонны растительных остатков в атмосферу выделяется приблизительно 30 кг вредных веществ", - говорит она.

Повышение уровня СО в атмосфере над Украиной Резниченко также объясняет критической ситуация связанной с торфяниками: они тлеют и при этом постоянно выделяется угарный газ.

"Но эта проблема не возникла сегодня. У нас с каждым годом растет количество промышленных предприятий. Увеличивается количество мусора. С каждым годом растет количество автомобилей, которые тоже выделяют угарный газ. За последние годы в Украину завезено огромное количество авто на еврономерах, которые не соответствуют современным требованиям вредных выбросов", - говорит эксперт.

По её словам, в воздухе не только большой уровень угарного газа, но и мелкодисперсной пыли, микропластика, который создаться посредством трения шин об асфальт. Он тоже поднимается в атмосферу вместе с мелкодисперсной пылью.

Также высокий уровень СО Резникова связывает с сезонным сжигание листьев. "С людьми нужно вести просветительскую работу. Но сколько не говори, они всё равно палят листья. Я живу за городом и постоянно вижу, как люди сжигают листву. Несколько раз я пробивала с ними поговорить, но только наталкивалась на грубость и оскорбления. Поэтому я сразу вызываю полицию и называю статьи закона, которые эти люди нарушают. Статья 152 кодекса Украины про административные правонарушения. Конечно, я слышала от своих знакомых, что полиция не всегда реагирует на подобные вызовы, но в моем случаи она реагировала. Наши люди не понимают, что вещества, которые выделяются при сжигании способствуют развитию тяжелых заболеваний. При сжигании растительных остатков выделяется в 350 раз больше опасных веществ нежели при курении сигарет".

По мнению эколога, представителя общественной организации "Друге Життя" Андрея Хрутьбы, сначала нужно разобраться, какой источник информации сообщил о резком повешении СО в атмосфере. А также каким образом производились замеры и за какой период времени. Повышение СО в атмосфере над Украиной Хрутьба в первую очередь связывает с отсутствием вменяемого системного мониторинга.

"Сейчас сложно сказать, есть превышение СО или нет. Если оно есть, то найти источник этого превышение очень сложно. Неважно как будет называться инспекция, которая будит заниматься мониторингом. Главное, чтобы она системно работала. Хотели сделать реформу, так ее никто и не сделал. За сжигание листвы или нарушение экологических норм предприятиями, единицы привлекаются к ответственности", - говорит эколог.

Андрей Хрутьба убежден, что повышение СО это сезонное явление. "На это влияет сжигание листвы. Сейчас очень сильно горят торфяники. Люди в своем большинстве нарушают законодательство, а полиция их не штрафует. Нужно доносить информацию, зачастую люди просто не знаю о вредности и последствия, которые вызывает сжигание листьев".

Напомним, "Страна" ранее публиковала советы, что делать, пока в Украине загрязнен воздух.

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