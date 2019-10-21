В США мужчина почти 10 лет страдал от редкого расстройства - "синдрома автопивоварни". Об этом случае врачи Ричмондского университета написали в статье в журнале BMJ Open Gastroenterology. Вероятно это началось, когда он повредил большой палец руки и пропил курс антибиотиков.

Однако через неделю после окончания лечения он обратил внимание на странные изменения в своем состоянии - появилась подавленность, вспышки агрессии и провалы в памяти, сознание было затуманенным. В итоге мужчина попал к психиатру, который назначил ему антидепрессанты.

Новые вопросы насчет своего здоровья у мужчины возникли после того, как его остановили за вождение в нетрезвом виде, хотя алкоголь он не употреблял. Впоследствии он несколько раз оказывался в больнице, в том числе после того, как упал из-за опьянения. Однако никто из врачей не верил, что мужчина не употребляет алкоголь.

Но в конце концов врачи из Ричмондского университета выяснили, что мужчина действительно не лгал - в его кале были обнаружены дрожжи Saccharomyces cerevisiae и ассоциированный с ними грибок. Причем дрожжи выявлялись в анализах и ранее, но никто из врачей не придал этому значения.

Спусковым крючком к изменению микрофлоры его кишечника мог послужить прием антибиотиков в 2011 году, считают авторы работы.

После установления диагноза, пациент получил соответствующую противогрибковую терапию и курс пробиотиков. За исключением одного рецидива, уже полтора года он живет нормальной жизнью.

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