21 октября под Полтавой разбился экс-министра АПК Тарас Кутовой. Рухнул вертолет, за штурвалом которого находился политик.

Что произошло

В понедельник Госслужба ЧС сообщила, что в Полтавской области упал вертолет "Робинсон-44", в результате чего погиб один человек. Спасатели обнародовали фото с мест падения.

Фото: ГосЧС Украины

Позже выяснилось, что за штурвалом арендованного вертолета, который направлялся из Киева в Полтаву, находился бывший министр АПК Тарас Кутовой. Ему было 43 года.

Трагедия произошла около села Тарасенково Оржицкого района. Сообщение о палении вертолета поступило в ГосЧС в 16:00.

Политическая и бизнес-карьера

Тарас Кутовой получил экономическое образование, он был кандидатом экономических наук, имел степень магистра бизнес-администрирования.

До похода в Раду был заместителем главного аудитора проектов в Международном фонде "Возрождение", финансовым директором и членом правления Всеукраинского фонда "Шаг за шагом", финансовым директором ЗАО "Инвестиционная компания XXI век", возглавлял ОАО "Компания Райз"..

Был членом, а потом возглавил наблюдательный совет общественной организации "Всеукраинское общественное объединение Союз Спасения Села".

Кутовой был членом партии Кличко УДАР. Стал нардепом седьмого и восьмого созыва. В 2016 года, в правительстве Владимира Гройсмана, был назначен министром аграрной политики. Находился на этой должности до 2018 года, когда парламент отправил его в отставку. Причем сам Кутовой сообщил о своем желании оставить должность еще в 2017 году. Тогда он пояснил это желанием вернуться в бизнес и заниматься привлечением инвестиций. Но тогда ходили слухи, что поводом мог стать конфликт между Кутовым и Гройсманом по поводу закона о снятии моратория на куплю-продажу земли.

До назначения в Кабмин, по некоторым данным, неформально координировал ячейку УДАРа во фракции Блока Петра Порошенко в Верховной Раде.

Декларация

После назначения в Кабмин, оказалось, что глава одного из самых хлебных министерств оказался человеком небогатым. Согласно декларации 2016 года, Тарас Кутовой не владел никакой недвижимостью, в его собственности не было земельных участков и автомобилей. При этом на банковском счету Кутового хранилось 311,9 тыс грн. В собственности членов его семьи была записана квартира площадью 103 кв м.

В декларации 2018 года, при увольнении, в финансовой отчетности появились часы Rolex и Panerai. Наличность: полмиллиона гривен, 57 тыс евро, 327 тыс долларов.

Семья

Кутовой был женат на тележурналистке Антонине Гапченко. Она является управляющим партнером инвестиционной компании Pro Capital Group, связанной с обслуживанием украинских аграрных холдингов.

Фото: Антонина Гапченко

Это его второй брак. У экс-чиновника остались двое детей - 12-летняя дочь Соломия и 4-летний сын Виктор.

Сам Кутовой из многодетной семьи - у него были брат и три сестры.