Президент Беларуси Александр Лукашенко, во время выступления 18 октября перед студентами и слушателями Академии управления, рассказал, какой рост, по его мнению, должен быть у женщины, передают Белновости.

Как отмечается, во время разговора со студентами, президент ответил на вопрос главы отдела по образованию Ганцевичского райисполкома Надежды Здрок. Она спросила главу государства, по каким критериям стоит оценивать эффективность работы госорганов, а также их руководителей.

На это президент предложил чиновнице самостоятельно дать ответ. Она предположила, что современный управленец должен быть профессионалом, быть небезразличным и иметь правильные личностные качества. Президент заметил, что его не нужно спрашивать такие вопросы, на которые она знает правильный ответ. На что Здрок возразила, что она маленькая женщина. При этом президент, не задумываясь ответил, что она "нормальный человек". Он сказал: "Слушайте, женщине и не надо выше быть".

Затем под смех аудитории президент продолжил говорить о женщинах. Он отметил, что женщина не должна быть "под его рост". Она должна быть "165-175 сантиметров, это нормально для женщин". В то же время белорусский лидер дополнил, что он вовсе не против "высоких-длинноногих".

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