Президент России Владимир Путин ввел главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого Украина выдала России в рамках обмена "35 на 35", в состав совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом пишет ТАСС.

"Президент РФ Владимир Путин ввел в состав совета по развитию гражданского общества и правам человека четырех новых участников, в том числе журналиста Кирилла Вышинского", - пишет агентство.

Суд Киева арестовал Кирилла Вышинского в мае 2018 года по подозрению в госизмене после обысков СБУ в офисе "РИА Новости-Украина". Вышинский провел за решеткой 1 год и 3 месяца.

не. 7 сентября он в рамках масштабного обмена был доставлен из Киева в Москву, а затем заявил, что вернется в Украину, чтобы "доказать свою невиновность".

Отметим также, что 7 октября Вышинского назначили исполнительным директором МИА "Россия сегодня".

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