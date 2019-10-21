Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет решение о продолжении или остановке военной операции против курдов в Сирии после визита в Россию на переговоры с Владимиром Путиным. Об этом сообщает Al Jazeera.

"Операция была приостановлена на 120 часов, большая часть отведенного времени уже прошла. Завтра (22 октября - Ред.) мы отправляемся в Россию. Мы обсудим этот процесс с господином Путиным, а после этого предпримем необходимые шаги", - заявил он.

Также ожидается начало работы в Конституционной ассамблее Сирии, которая призвала урегулировать вопросы возвращения страны к мирной жизни после кровопролитной гражданской войны.

Как сообщала "Страна", в пятницу, 18 октября, турецкая армия возобновила атаки на город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, несмотря на сделку с США. Курды выразили несогласие с ее условиями.

Напомним, что американские войска в спешке отступили из курдских районов, на их место по просьбе курдов уже прибыли подразделения сирийской армии. Ранее их представители заключили соглашение с президентом страны Башаром Асадом.