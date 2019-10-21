В понедельник, 21 октября, в Полтавской области, в результате падения вертолета "Робинсон-44", погиб один человек. Об этом сообщает Госслужба Украины по ЧС на своей странице в Facebook.

По данным ГСЧС, сообщение о падении летательного аппарата, по предварительным данным самодельного, около села Тарасенково Оржицкого района Полтавской области поступило в 16:00.

На месте происшествия было установлено, что упал вертолет "Робинсон-44, в результате чего погиб один человек. Вертолет летел из Киева в Полтавскую область.

Скриншот: Facebook/ДСНС України

Как стало известно "Стране", за штурвалом вертолета был бывший министр АПК Тарас Кутовой. Именно он и оказался погибшим. Вертолёт, который он арендовал в Киеве упал под Полтавой. Причина неполадки неизвестна. Он этот вертолёт и пилотировал.

Кто такой Тарас Кутовой

Экс-министр родом из Полтавской области, его родители - преподаватели. У Кутового было три "вышки": в 1997 году он получил диплом с отличием в Национальной академии Службы безопасности Украины, годом позже получил базовое высшее образование в Киевском национальном экономическом университете, а в 2002 году закончил Международный институт менеджмента.

Кутовой был депутатом седьмого и восьмого созыва. В первый раз он прошел в Раду от партии Кличко "Удар". В 2012 году избран первым заместителем председателя Комитета ВР по вопросам аграрной политики и членом Контрольной комиссии по приватизации. С 2014 до 2016 года был заместителем главы фракции Блок Порошенко. До назначения в Кабмин, по некоторым данным, неформально координировал ячейку УДАРа во фракции БПП в Верховной Раде.

Тарас Кутовой стал министром аграрной политики и продовольствия в апреле 2016 года. С новой командой министерства подготовил план реформирования аграрного сектора Украины под названием "Стратегия 3 + 5".

В ноябре 2018 года Верховная рада Украины отправила его в отставку. Тогда же был включен в санкционный список Российской Федерации. Годом ранее он подавал заявление об увольнении по собственному желанию.

Кутовой был женат на тележурналистке Антонине Гапченко. Она является управляющим партнером инвестиционной компании Pro Capital Group, связанной с обслуживанием украинских аграрных холдингов. Это его второй брак. У чиновника остались двое детей - 12-летняя дочь Соломия и 4-летний сын Виктор.

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