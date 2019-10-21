Игорь Коломойский дал жесткое интервью о Валерии Гонтаревой и тех, кто поддержал ее в скандале с новой песней "Квартала". В ней комедианты, при поддержке хора Веревки, спели шутливую песню о сгоревшем доме экс-главы Нацбанка.

"Страна" разбирала этот скандал в материале "В Лондоне Валерия думает на Валерьича". Как Квартал и хор Веревки за 30 тысяч гривен воспел поджог дома Гонтаревой и причем здесь Коломойский.

Представляем главные цитаты олигарха из его нового интервью, которое он дал "Настоящему времени".

"Я этой твари не сочувствую"

Коломойский заявил, что после действий Гонтаревой на посту главы НБУ, ей сочувствовать нельзя.

"Вы хотели спросить меня, сочувствую ли я Гонтаревой? Я не сочувствую! Я сочувствую десяткам, а, может, и сотням тысяч людей, вкладчикам разных банков, которых она ограбила. И которые потеряли свои деньги из-за курса гривны, из-за уничтоженной банковской системы, которые стали нищими. А этой твари я не сочувствую. Она никакая не великая реформаторша, а великая разрушительница. И я уверен, что придет время, и суд это установит. И она будет сидеть за решеткой, не в Англии, так в другом месте".

"Теперь ее не выдадут"

Коломойский намекает, что ситуация с шоу выгодна прежде всего самой Гонтаревой.

"Я более чем уверен, что даже если Украина бы потребовала ее выдачи, ее не выдадут после всей этой катавасии. Так что ей самой эта ситуация выгодна, прежде всего. Но ничего страшного, всего один дом сгорел. Причем, говорят, он был застрахован".

"Дебилка" Гонтарева, "дебил" Милованов и "подонок" Бородянский

Олигарх не стеснялся в выражениях и щедро бранил и саму Гонтареву и тех, кто бросился на ее защиту - особенно в правительстве. Речь о минитре экономике Тимофее Милованове и гуманитарном министре Владимире Бородянском.

О Гонтаревой:

"Пусть к психиатру пойдет, дебилка. Там в Лондоне их до хрена: психоаналитиков, психиатров. Может, у нее мания преследования развилась, если она считает, что юмористические передачи - это ее травля?"

"Она себя мессией считает, вы знаете? А она психически неуравновешенная и сумасшедшая дура. Я с ней имел опыт общения с 2014-го по лето 2016 года. Она полностью невменяшка. Она считает себя мессией, которая считает, что она спасла банковскую систему Украины, что она великая реформаторша и тому подобное. И что Украина - это failed state"

О Милованове:

"Я считаю, что после такого заявления (Милованов раскритиковал Коломойского после эфира "Квартала" - Ред.) министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине - дебил".

О Бородянском:

"А министр культуры Бородянский (он извинился перед Валерией Гонтаревой в фейсбуке - Ред.) - я точно знаю, что он не дебил. Он извинялся перед Гонтаревой. Так вот: пусть лучше извинится перед всеми пострадавшими от Гонтаревой. Кроме Коломойского. Потому что когда он извиняется за кого-то перед Гонтаревой, это значит, что он не дебил, а подонок".

"Не нужно ничего давать МВФ"

Игорь Коломойский прокомментировал тезис Милованова о том, что после песни "Горіла хата" в Украину не придут инвестиции:

"На инвестиционный климат влияет номер в развлекательной передаче, сатира и юмор? Тогда, я считаю, что у нас инвестклимата вообще нет! И значит Украине не нужно давать ничего ни МВФ, ни другим. И я более чем уверен, что нам больше ничего и не дадут, что это все пустые старания. Хватит министру Милованову ходить с протянутой рукой, все эти старания, хватит тратить казенные деньги, чтобы ездить большими делегациями в США".

"Реальный курс доллара - 12"

Бизнесмен утверждает, что власти должны извиняться не перед Гонтаревой, а перед ее "жертвами" - обманутыми вкладчиками, а также украинцами в целом, которые пострадали от падения гривны.

"Пусть он (Бородянский - Ред.) сначала извинится перед гражданами Украины, которые пострадали от действий Гонтаревой и ее шайки, перед вкладчиками уничтоженных ею банков. И всеми гражданами Украины, которые пострадали от курса гривны, который вместо восьми гривен за доллар стал 25 гривен. Это ее прямая заслуга. Потому что реальный курс, который должен был быть сегодня в стране, – это на уровне 12 гривен за доллар".

"Если Гонтарева застрелится или повесится - будет смешно"

Коломойский привел примеры, когда других политиков высмеивали юмористы, но никаких скандалов это не вызывало.

"А когда Тимошенко показывали в виде какой-то голой бабы или Януковича показывали – это была травля? Нет! А Кличко когда они показывали? Или Луценко, что он картавит и все время в пьяном виде, или когда он Че Гевару изображал? А когда они Коломойского с Ахметовым показывают? Если так считать считать, то вся сатира и юмор – это травля кого-то.

Но что-то я не слышал, чтобы кто-то после такой травли застрелился или повесился. Если Гонтарева будет первой – это будет смешно. А если она сумасшедшая, ее надо в лечебницу определить, чтобы она себе чуть-чуть подлечила нервы и мозги".