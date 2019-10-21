Экс-президент Украины и лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко считает, что актеры и руководство студии "Квартал-95" и канала "1+1" должны извиниться перед экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой из-за нового выпуска программы "Вечерний Квартал", в котором артисты совместно с солистами хора им.Веревки спели песню о пожаре в доме Гонтаревой.

Реакция Порошенко была опубликована на его официальной странице в Facebook.

"История с Рамзаном Кадыровым доказала, что "Квартал" умеет извиняться, когда захочет", - заявил Порошенко (речь идет об извинениях Зеленского перед главой Чечни Кадыровым после шутки в 2014 году).

Глава "Европейской солидарности" также обвинил студию "Квартал-95" в желании угодить владельцу канала "1+1", олигарху Игорю Коломойскому. "У дельцов, которые хотели угодить владельцу телеканала, которому обязаны всем, кроме разве что своего рождения, своих идеологических ценностей нет. А над чужими они издеваются уже не один год", - говорится в публикации.

По словам экс-президента, оценку таким шуткам артистов дадут зрители, а Министерство культуры, возможно, пересмотрит свое отношение к руководству хора им.Веревки.

Кроме этого, как считает Порошенко, актеры и руководство студии "Квартал-95" и канала "1+1" должны извиниться перед Гонтаревой, а также "несколькими поколениями артистов, причастных к славе коллектива, перед миллионами поклонников их творчества".

Фото: facebook.com

Напомним, 20 октября на телеканале "1+1" состоялась премьера нового выпуска юмористического шоу "Вечерний Квартал", во время которого народную песню "Горела сосна, пылала" адаптировали к ситуации с пожаром в доме Гонтаревой.

Сама Гонтарева назвала номер юмористов стыдом, однако заявила, что в суд на "Квартал-95" подавать не будет.

Владелец холдинга Коломойский положительно отреагировал на комедийный номер, заявив, что он ему понравился, и отметил, что экс-глава НБУ зря так остро реагирует на сатирическую песню.

Также мы писали о том, что Вакарчук раскритиковал номер о доме Гонтаревой.