В понедельник, 21 октября, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 24,89 грн/$1 с 25,11 грн/$1 в пятницу. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,87-24,91 грн/$1, тогда как НБУ на 22 октября установил официальный курс 24,975156 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 21 октября снизился до 25,0138 грн/$1 с 25,0078 грн/$1. Ранее в банковском регуляторе укрепили официальный курс гривни против доллара США на 22 октября до 24,97 грн/$1 по сравнению с 25,03 грн/$1 на 21 октября 2019г.

Мы разбирались, что происходило с курсом в обменках и банках. Вечером в обменках доллар покупали за 24,87. Бизнес мало продает валюту, поскольку надеется на ее подорожание.

Напомним, что курс доллара в начале октября слегка опустился из-за продажи урожая аграриями, а также продажи ОВГЗ. Затем он начал постепенно дорожать.