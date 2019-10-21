За 2019 год Китай впервые в истории обогнал США по количеству богатых людей. Об этом говорится в исследовании швейцарского банка Credit Suisse.

Как отмечается в исследовании, в КНР проживает примерно 100 млн человек, которые имеют 10% мирового богатства, когда в США их насчитывается около 99 млн.

Специалисты отметили, что по числу миллионеров, Америка все еще превосходит Китай. Отмечается, что штатах около 18,6 млн человек владеют состоянием больше $1 млн, в Китае – 4,4 млн.

Согласно подсчетам Credit Suisse, 2,8 млрд взрослых жителей Земли (56,6% населения) располагают состоянием менее $10 тыс. На эту категорию приходится 1,8% мирового богатства.

Всего в мире проживает 46,8 млн человек с состоянием от 1 млн долларов, что менее 1% взрослого населения планеты. Общее состояние богатейших людей мира оценивается в $158,3 трлн, что соответствует 44% всего мирового богатства. Отметим, что Credit Suisse классифицирует богатых людей с состоянием от $109,4 тыс.

Ранее сообщалось, что миллионеры Гонконга из-за протестов пытаются переехать в Ирландию.

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