Участники экстремистской организации "Карпатська Сич" распространили видео избиения в Ужгороде арабского студента за угрозы украинке.

На ролике, распространенном радикалами, видно, как несколько молодых людей спортивного телосложения, лица большинства из которых закрыты балаклавами, заставляют иностранца встать на колени и извиниться перед женщиной, который тот якобы угрожал ножом. Также они говорят, что теперь мужчина должен покинуть Украину. Отметим, что в начале видео присутствуют кадры угроз, однако разобрать, что на них происходит, не представляется возможным.

После того, как иностранец извинился, молодые люди все же избили его руками и ногами. Все время они находились в помещении, после вытолкали на улицу. Там девушке, которая, судя по всему, встречается с пострадавшим иностранцам, в повелительном тоне сказали "найти себе нормального парня" и "не мешать кровь белого европейца".

Видео: Facebook/ Карпатська Січ

Напомним, киевский таксист отобрал кошелек у иностранца и побил его гида.

Также мы писали, что после встречи с другом в киевском кафе выстрелом в спину убили иностранца.