В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) перешли на англоязычное написание Киева как "Kyiv", а не традиционное Kiev. Об этом говорится в официальном твиттер-микроблоге кампании CorrectUA Министерства иностранных дел Украины.

"Спасибо всем аэропортам и авиаперевозчикам за KyivNotKiev! Особенно благодарны IATA за принятие решения использовать корректное название украинской столицы как Kyiv. Это важный шаг, который положил конец использованию Kiev в международной практике", - говорится в сообщении.

Решение ассоциации воздушного транспорта означает, что практически все аэропорты и авиакомпании мира вскоре также должны начать использовать именно такое написание названия города. В Министерстве иностранных дел Украины запустили медиакампанию #CorrectUA, чтобы призвать мировые издания писать Kyiv, а не Kiev.

Различные компании ссылались на то, что IATA употребляла раньше именно Kiev, и отказывались изменить написание. Среди них - авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которая аргументировала свою позицию практикой IATA и интересами пассажиров, которые могут запутаться.

Фото: twitter.com/CorrectUA

Как сообщала "Страна", британская телерадиовещательная корпорация ВВС приняла решение изменить написание столицы Украины Киева на английском языке с Kiev на Kyiv. Такое правило написания города в текстах, на картах и ​​в графиках начинает действовать в корпорации ВВС с 14 октября 2019 года.

Напомним, что в июне 2019 года Совет США по географическим названиям принял решение заменить в международной базе написание названия столицы Украины с Kiev на Kyiv.