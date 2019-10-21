Плохое качество воздуха сохранится в Киеве еще в течение нескольких дней. Об этом со ссылкой на начальника Управления КГГА по вопросам гражданской защиты Романа Ткачука сообщает "Украинская правда".

"Мы уже получили штормовое предупреждение о тумане утром 200-500 метров (во вторник - Ред.). Поэтому и качество воздуха будет очень плохим", - сказал Роман Ткачук.

В КГГА уверяют, что "смертельно опасных" показателей в воздухе столицы нет. А причиной проблем стало отсутствие ветра.

"Есть превышение, они зависшие, они находятся в городе. Но того чтобы головокружение и летальные случаи... такой опасности нет ", - сказал начальник отдела природопользования и контроля управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

По его данным, ситуация может исправиться в течение недели, когда снизится дневная температура. Тогда воздушные массы переместятся и рассеются дальше Киевской области.

"Вокруг Киева в том числе наблюдаются некоторые пожары... В городе Киеве по состоянию на 18 октября превышение уровня СО не было, кроме проспекта Победы... превышение было на 3,5%. Значительных превышений нет. Это обычная для этого времени года ситуация, когда есть температурные инверсии, в приземном слое накапливается вредные вещества. Город живет, есть выбросы в атмосферу, и от автомобильного транспорта, выбросы предприятий и, в том числе, сжигание листьев... чего делать нельзя", - сказал Савченко.

Напомним, "Страна" ранее публиковала советы, что делать, пока в Украине загрязнен воздух.

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