Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал скандальный номер последнего выпуска "Вечернего квартала", в котором юмористы спели песню о сгоревшем доме бывшего главы НБУ Валерии Гонтаревой.

В интервью изданию "Настоящее время" олигарх заявил, что не считает это травлей Гонтаревой. По его словам, ей следует сидеть в Лондоне и продолжить переписывать свое имущество на других, пока ей "чего-нибудь еще не спалили".

Кроме того, Коломойский отметил, что любой юмор и сатира является травлей кого-то, однако, как он не слышал, чтобы после такой травли кто-либо застрелился или повесился. "Если Гонтарева будет первой – это будет смешно", - сказал олигарх.

Также на вопрос о том, знает ли он, что Гонтарева расценивает его заявления как травлю, Коломойский сказал: "Она расценивает? Ну так пусть к психиатру пойдет, дебилка".

"Она себя мессией считает, вы знаете? А она психически неуравновешенная и сумасшедшая дура", - добавил он.

Также он высказался и о министре экономики Тимофее Милованове, который ранее заявил, что песня "Квартала" про пожар у Гонтаревой плохо повлияет на инвестклимат страны.

"Министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине – дебил", - сказал он.

Кроме того, олигарх высказал мнение о министре культуры Владимире Бородянском, ранее осудившим выступление хора на шоу.

"А министр культуры Бородянский, я точно знаю, что он не дебил. Он извинялся перед Гонтаревой. Так вот: пусть лучше извинится перед всеми пострадавшими от Гонтаревой. Кроме Коломойского. Потому что когда он извиняется за кого-то перед Гонтаревой – это значит, что он не дебил, а подонок", - отметил Коломойский.

Напомним, что песню на мотив известной народной мелодии: "Горела хата, пылала, в Лондоне женщина плакала..." про поджог дома Гонтаревой под Киевом исполнил ведущий Евгений Кошевой и женская часть Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки.