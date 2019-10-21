В понедельник, 21 октября, сотрудники правоохранительных органов Киева задержали извращенца, подозреваемого в проникновении в школьный туалет и домогательствах к ребенку. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Сразу после давления родителей на преподавателей школы, учителя обратились к правоохранителям для его розыска. После этого подозреваемого задержали у него же под домом на улице Оболонской.

В полиции начали проверку всех обстоятельств этого события и его причастность к аналогичным инцидентам в Киеве.

Фото: kyivoperativ.info

Как сообщала "Страна", в Киеве произошло нападение на первоклассника в школьном туалете. Подозреваемый засветился на камере наблюдения и был оперативно задержан после того, как сестра пострадавшего ребенка написала о произошедшем в соцсети.

Напомним, что в Украине готовятся создать публичный реестр педофилов.

Также стало известно, что в Польше предложили сажать в тюрьму за рассказы учителей школьникам про секс на уроках "сексуального образования".