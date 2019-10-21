Государственная таможенная служба разработала законопроект, который предусматривает увеличение суммы штрафов за контрабанду товаров через украинскую границу.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов на брифинге, передает Укринформ.

"Мы предлагаем за первое нарушение взимать от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов, конечно, с конфискацией товаров. Далее от 5 до 10 (тысяч необлагаемых минимумов - Ред.) и за контрабанду, совершенную в составе организованной группы, от 15 до 25 тысяч необлагаемых минимумов" , - заявил Нефедов.

Как он отметил, если данный проект закона Кабмина будет одобрен на своем заседании на следующей неделе, то парламент сможет принять его уже до конца этого года, или в начале следующего.

Кроме того, глава новой таможни отметил, что новый законопроект не только в значительной степени повышает штрафы, но и предусматривает уголовную ответственность, в частности за контрабанду подакцизных товаров.

В Данный момент, согласно Таможенному кодексу Украины, за нарушение таможенных правил могут быть наложены следующие административные взыскания: предупреждение, штраф и конфискация товаров, или транспортных средств, используемых для совершения нарушения.

Ранее сообщалось, что в Украине более чем в шесть раз выросли штрафы за отказ перевозить льготников.

Также мы писали, что в полиции рассказали, как штрафуют владельцев евроблях за нарушения правил.