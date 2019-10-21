Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает "странным и низкопробным" скандальный номер Квартала 95 о поджоге дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Об этом Аваков написал в Facebook.

Также он предложил перевести внимание с "хайпа о странной низкопробной шутке" на "уходящие цвета осени", приложив фотографию пейзажа в Киевской области. "И пусть останется это (ощущение осени). А не хайп о странной низкопробной шутке, заполняющей наше культурное пространство сегодня", - написал глава МВД.

Фото: facebook.com

Отметим, участники 95-го квартала в последнем выпуске своего вечернего шоу на канале 1+1 вместе с хором имени Веревки высмеяли в песне поджог дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

После этого представитель Порошенко раскритиковал номер "Квартала" про поджог дома Гонтаревой. Также подверг критике шутку и "лидер "Голоса" Святослав Вакарчук.

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