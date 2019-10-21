После участия хора Веревки в скандальном номере студии "Квартал 95" заместитель министра культуры Ирина Подоляк подняла вопрос о том, не стоит ли прекратить государственное финансирование коллектива. Об этом она написала в Facebook.

"Интересный гипотетический вопрос: если государство развернется с финансовой поддержкой "к истокам (нематериального культурного наследия, так сказать) - к воспроизведению и изучению фольклорных форм... а параллельно откажется от финансирования соцреалистических проектов, такие как хор Веревки, давая подобным коллективам возможность самостоятельно измерить свою "нужность" зрителю и способность, как это делают сейчас другие. Сколько сотен или тысяч возмущенных граждан кричать об уничтожении "национальной" культуры?" - написала Подоляк.

По ее мнению, хор Веревки - это "шароварщина", и не все, что было создано государством, нужно поддерживать за счет налогоплательщиков.

Скриншот: Facebook/ Iryna Podolyak

Напомним, видео с номером "Квартала 95" о пожаре в доме Гонтаревой было обнародовано 20 октября. Оно вызвало крайне негативную реакцию и среди политиков и среди обычных пользователей сети.

Также мы писали, что в Квартале 95 ответили на обвинения после песни о пожаре дома Гонтаревой.